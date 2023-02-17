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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 20:29

مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية حيدر الشمري إنه يتم تفويج الزائرين الى بغداد، وبعض الزائرين إلى المحافظات بعد انتهاء المراسم .

الى ذلك، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم نجاح الخطة الامنية لافتا الى أنّ معظم الطرق مفتوحةٌ في العاصمة باستثناء القريبة من مدينة الكاظمية التي تشهد زخما كبيرا في خروج الزائرين.

وأشار الى "مشاركة ألفي موكب و5 آلاف متطوع و83 وسيلة إعلامية في إنجاح الزيارة".

بدوره، أكد محافظ العاصمة انّ العمل اللوجستي متواصلٌ وسْط استنفار الجهود من جميع المديريات والدوائر الخدمية.
مصدر : وكالات
رقم : 1041969
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