رصد 79 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي باليمن

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و تحليق 4 طائرة تجسسية في أجواء حيس و 4 غارات لطيران تجسسي على حيس و 16 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 42 صاروخا و قذيفة و 53 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.