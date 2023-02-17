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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 20:34
زلزال قوي يضرب إندونيسيا
وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا، في حين كان مركز الزلزال على بعد 543 كيلومترا جنوب شرقي أمبون عاصمة إقليم مالوكو.
مصدر :
وكالات
رقم :
1041972
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