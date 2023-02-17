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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 20:49

"المكعب يحاكي الكعبة".. غضب سعودي من " أبرهة نجد"

"المكعب يحاكي الكعبة".. غضب سعودي من " أبرهة نجد"
ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي المقطع على صفحته في "تويتر" قائلا: "يضم تصميم المكعب مزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.. مشروع المربع الجديد".

وتتجاوز مساحة المشروع 19 كيلومتر مربع، ويقع على تقاطع شارعي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب العاصمة السعودية، في حين تبلغ مساحة طابقيه أكثر من 25 مليون متر مربع وتحتمل طاقته الاستيعابية مئات الآلاف.

وأثار التصميم تفاعلا بين النشطاء ليذهب البعض لتشبيهه بتصميم الكعبة في مكة، قبل أن يرد عليهم نشطاء آخرون موجهين انتقادات لاذعة لمن يروج لهذا الطرح.

حساب تركي الشلهوب قال في تغريدة على تويتر ان مشروع المربع الجديد الذي أعلن عنه ابن سلمان في الرياض، سيحتوي على أسواق ومطاعم ومناطق ترفيهية.. مشيرا الى أنه يُحاكي شكل الكعبة المشرفة.

كذلك قالت جاكلين القحطاني في تغريدة لها أن المكعب يعد استمرارا في إثارة الجدل.. متسائلة هل أصاب بن سلمان الجنون؟ غداة عزمه بناء "مكعّب" ترفيهي في الرياض يشبه الكعبة

حمود أبو مسمار كذلك غرد قالئلا أنه الى الأمس "أبرهة الحبشي" عزم على هدم الكعبة، قبلة المسلمين وأقدس مقدساتهم؛ واليوم #ولي_العهد الذي وصفه بـ "أبرهة نجد" و "أبرهة الدرعية" يعتزم بناء المكعب قبلة للفاسقين المسرفين لنشر الفاحشة في بلاد الحرمين!

محمد عزالدين فانتقد مشروع بن سلمان لبناء كعبة الترفيه في الرياض كما وصفها.

بينما اشار حساب "شاخوف الزمن" الى ان بن سلمان يسعى لبناء كعبة في الرياض، مشيرا الى ممارساته في محاربته للدين و العلماء و الاعدامات لكبار السن و تعذيب المعتقلين.

كذلك اشار حساب محكمة تويتر الى أن الحج سيصبح في الرياض غداة بناء كعبة سلمان وابنه الجديدة.

 
رقم : 1041977
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