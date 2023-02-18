الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 شباط 2023 ساعة 08:28

المدعي العام في طهران: العابثون بالامن لن يحظوا بالرافة القانونية بعد الان

المدعي العام في طهران: العابثون بالامن لن يحظوا بالرافة القانونية بعد الان
وقال صالحي ، ردًا على سؤال صحفي بخصوص نشر صور لتجمعات صغيرة ومحدودة جدًا في بعض مناطق طهران: ان ملحمة مشاركة الشعب في مسيرات 22 بهمن (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط/فبراير) أثبتت مرة اخرى بأن الشعب وفي للثورة الإسلامية ، ومتمسك بالاهداف السامية لامامي الثورة والشهداء.

وأضاف: "لحسن الحظ ، لم تسجل حتى الآن أي حالة مهمة وجادة بخصوص تحركات افراد يسعون بعد مشاركة الشعب العظيمة والعفو الصادر عن قائد الثورة للمساس بالأمن العام للمجتمع وخلق قضايا هامشية".

وقال المدعي العام في طهران: نظرا لأن قضية عدد ملحوظ من الشباب والأشخاص الذين تأثروا بوسائل الإعلام الأجنبية لأي سبب من الأسباب، قد تم غلقها سواء في مرحلة المحاكمة أو في مرحلة النيابة، في ضوء قرار العفو الصادر عن قائد الثورة الاسلامية، وبناء على مشاركة الشعب الملايينية في مسيرات 22 بهمن التي حملت رسالة واضحة لمناهضي الثورة والمعاندين، لو استمر افراد في العمل لضرب الأمن العام للشعب وتعكير صفو الشعب والمدن ، فسيتم التعامل معهم بصورة رادعة وسوف لن يحظا بالرافة القانونية بعد الان.
رقم : 1042023
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
18 شباط 2023
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
18 شباط 2023
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
17 شباط 2023
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
17 شباط 2023
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
17 شباط 2023
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
17 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
16 شباط 2023
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
16 شباط 2023
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
16 شباط 2023
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
16 شباط 2023
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
16 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد