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السبت 18 شباط 2023 ساعة 08:29

البيت الأبيض: المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لها

البيت الأبيض: المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لها
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "إذا تكلمنا بصراحة، فإن الحرب لا ينبغي أن تنتهي بالمفاوضات. نعم، هذا سيسير بهذا الاتجاه على الأرجح عندما يكون الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي مستعدا".

واعتبر أنه بوسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إنهاءها الآن فقط بسحب قواته" من أوكرانيا.

وتعليقا على الجهود الأمريكية بشأن تنظيم مفاوضات سلام حول أوكرانيا، قال كيربي: "نحن نعمل مع السيد زيلينسكي على خطته من 10 بنود. وأعتقد أنكم اطلعتم عليها جميعا. وهو سأل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم فريقها لمساعدة فريقه، والتفكير في أفضل طريقة لتطبيق هذا المقترح. وهذا العمل مستمر".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك اقتراح جدي بشأن السلام أو المفاوضات قبل أن يظهر الروس أدنى قدر من اهتمامهم بذلك".

وأشار إلى أن واشنطن تركز الآن على دعم أوكرانيا حتى تكون قواتها "قادرة على تحقيق نجاح في ميدان القتال".

وأضاف أنه "عندما سيدخل (زيلينسكي) في المفاوضات أو في حال دخلها، سيكون بإمكانه أن يتصرف من موقف قوي".

يذكر أن روسيا قد أعلنت مرارا انفتاحها على المفاوضات بشأن السلام، لكنها لم تر أي دليل على استعداد أوكرانيا لها، وأن المفاوضات مستحيلة في ظل موقف كييف الراهن واستمرار توريدات الأسلحة لها.
مصدر : وكالات
رقم : 1042024
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