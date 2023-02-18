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السبت 18 شباط 2023 ساعة 08:31

الولايات المتحدة.. 6 قتلى إثر إطلاق نار في بلدة ريفية بولاية تينيسي

الولايات المتحدة.. 6 قتلى إثر إطلاق نار في بلدة ريفية بولاية تينيسي
وأكد المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في ميسيسيبي، بيلي مارتن، لوكالة "أسوشيتد برس"، عمليات القتل وقعت في أركابوتلا، بمقاطعة تيت.

وقال مكتب الحاكم تيت ريفز إنه تم إطلاعه على إطلاق النار وأن رجلا مشتبها به محتجز.

وأضاف ريفز في بيان: "في هذا الوقت نعتقد أنه تصرف بمفرده. ودوافعه غير معروفة بعد."

وأكدت شانون بروير، عمدة شرطة مقاطعة تيت، أن المشتبه به كان في الحجز.

هذا وتم إغلاق مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية في كولدووتر القريبة أثناء البحث عن المشتبه به، وفقا لصفحة "Coldwater" الابتدائية في "فيسبوك"، وبعد وقت قصير، ورد في منشور ثان على الصفحة أن الإغلاق قد رفع وأن "جميع الطلاب والموظفين بأمان".
مصدر : وكالات
رقم : 1042026
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