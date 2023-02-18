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السبت 18 شباط 2023 ساعة 08:33

مصر تعلن إطلاق سراح 6 من مواطنيها المحتجزين في ليبيا

مصر تعلن إطلاق سراح 6 من مواطنيها المحتجزين في ليبيا
وقال المتحدث باسم الوزارة على "تويتر"، إنه "وفقا للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الستة المحتجزين فى ليبيا".

وتابع المتحدث أن السلطات المصرية "تتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن".

وفقاً للمعلومات الواردة من سفارتنا فى طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين فى ليبيا نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أشارت في بيان لها، صدر في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن المواطنين الستة غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

وناشدت الخارجية المصرية في بيانها كافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1042028
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