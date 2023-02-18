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السبت 18 شباط 2023 ساعة 08:40

وقفات وفعاليات إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد في حجة باليمن

وقفات وفعاليات إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد في حجة باليمن
حيث أقيمت في مركز محافظة حجة ومديرية شرس، وقفتان بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.

وأكد المشاركون في الوقفتين "أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققها المشروع القرآني الذي أطلقه الشهيد القائد لمواجهة المشروع الأمريكي (ما سمي بمكافحة الإرهاب)".

وأشاروا إلى "أهمية السير على درب الشهيد القائد والتمسك بمشروعه، وتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الأمة الإسلامية".

وشدد بيانا الوقفتين "حاجة الأمة للعودة الصادقة إلى الله والرسول الكريم والقرآن، وتعزيز الثقافة القرآنية وثقافة الجهاد والاستشهاد".

ولفتا إلى أن "العزة والكرامة هي جزء أساسي في مواجهة العدوان الأمريكي - الصهيوني - السعودي - الإماراتي، والاستعداد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحرية".

من جانبه شهدت مديرية أفلح الشام في المحافظة، أمسية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وفي الأمسية، أكد مدير المديرية، زيد الحاشي، "أهمية اغتنام سنوية الشهيد القائد في التزود من الدروس والعبر والقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة التي سار عليها وضحى من أجلها".

وتطرق إلى رؤية الشهيد القائد الإيمانية للتحرك والشعور بالمسؤولية أمام الله في التصدي لأعداء الإسلام وإفشال مخططاتهم، مستعرضاً جانباً من حياة شهيد القرآن ومواقفه الجهادية والإنسانية والفكرية والثقافية.

فيما أشار أمين عام المجلس المحلي، محمد غوث، إلى "دور المشروع التنويري الذي أطلقه الشهيد القائد في استنهاض الأمة وتصحيح مسارها وتعزيز ارتباطها بالقران الكريم والمنهج الرباني".
كما نظمت الهيئة النسائية في مديرية الشاهل بالمحافظة، فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

وأكدت الكلمات "أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد لأخذ الدروس واستنهاض الهمم واستلهام القيم والمبادئ من سيرته ومواقفه وتضحياته في سبيل إحياء الأمة".

واعتبرت سنوية الشهيد القائد محطة للحديث عن القرآن الكريم والمشروع الإيماني وتعزيز الهوية والثقافة القرآنية في أوساط المجتمع والتصدي للأفكار المنحرفة ومخططات العدوان.

وأشارت إلى "دور الشهيد القائد في تصحيح مسار الأمة وكشف المؤامرات ومقارعة الظلم والظالمين في زمن الصمت والخذلان وتكميم الأفواه".

وتطرقت إلى "دور المشروع القرآني في كشف كافة المخططات الاستعمارية الأمريكية الصهيونية الرامية إلى احتلال الشعوب وتركيعها ونهب ثرواتها".
مصدر : وكالات
رقم : 1042032
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