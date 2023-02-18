قناة عبرية تدعي: تعرض سفينة اسرائيلية لهجوم في الخليج الفارسي

وادعت قناة كان العبرية ان سفينة "CAMPO SQUARE" التي تعمل لصالح شركة زودياك الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر تعرضت للهجوم الاسبوع الماضي في الخليج الفارسي.



واضافت ان الهجوم لم يسفر عن وقوع اضرار او اصابات.