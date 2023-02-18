أحدث العناوين :
رعد: أمة المقاومة أصبحت ممتدة نحو محور على امتداد منطقتنا العربية
قناة عبرية تدعي: تعرض سفينة اسرائيلية لهجوم في الخليج الفارسي
وزير التربية الإيراني يؤكد لنظيره السوري دعم قطاع التربية في مواجهة تداعيات الزلزال
بولندا: سنزود أوكرانيا بمقاتلات "ميغ"، وليس "إف 16"
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
وقفات وفعاليات إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد في حجة باليمن
استشهاد عشرات السوريين المدنيين بهجوم لـ'داعش' في ريف حمص الشرقي
كنعاني يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي الباكستانية
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
18 February 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
السبت 18 شباط 2023 ساعة 08:49
قناة عبرية تدعي: تعرض سفينة اسرائيلية لهجوم في الخليج الفارسي
وادعت قناة كان العبرية ان سفينة "CAMPO SQUARE" التي تعمل لصالح شركة زودياك الملياردير الإسرائيلي إيال عوفر تعرضت للهجوم الاسبوع الماضي في الخليج الفارسي.
واضافت ان الهجوم لم يسفر عن وقوع اضرار او اصابات.
مصدر :
وكالات
رقم :
1042040
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
18 شباط 2023
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
18 شباط 2023
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
17 شباط 2023
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
17 شباط 2023
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
17 شباط 2023
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
17 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
16 شباط 2023
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
16 شباط 2023
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
16 شباط 2023
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
16 شباط 2023
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
16 شباط 2023
أحدث العناوين
رعد: أمة المقاومة أصبحت ممتدة نحو محور على امتداد منطقتنا العربية
قناة عبرية تدعي: تعرض سفينة اسرائيلية لهجوم في الخليج الفارسي
وزير التربية الإيراني يؤكد لنظيره السوري دعم قطاع التربية في مواجهة تداعيات الزلزال
بولندا: سنزود أوكرانيا بمقاتلات "ميغ"، وليس "إف 16"
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
وقفات وفعاليات إحياءً للذكرى السنوية للشهيد القائد في حجة باليمن
استشهاد عشرات السوريين المدنيين بهجوم لـ'داعش' في ريف حمص الشرقي
كنعاني يدين الهجوم الارهابي الذي استهدف مقرا للشرطة في كراتشي الباكستانية
مصر تعلن إطلاق سراح 6 من مواطنيها المحتجزين في ليبيا
المغرب يرفض وصاية الغرب واحتكار القوى العالمية لقضايا حقوق الإنسان
الولايات المتحدة.. 6 قتلى إثر إطلاق نار في بلدة ريفية بولاية تينيسي
الصحة العالمية تدعو لتخصيص 84.5 مليون دولار لمساعدة تركيا وسوريا
البيت الأبيض: المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لها
المدعي العام في طهران: العابثون بالامن لن يحظوا بالرافة القانونية بعد الان
النزاهة النيابية العراقية: هذا ما توصلنا إليه بشأن "سرقة القرن"
إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة والقدس المحتلتين
مشروع نيوم: مصادرة أراضي سكان المنطقة وتهجيرهم ومتابعتهم قضائيا
"المكعب يحاكي الكعبة".. غضب سعودي من " أبرهة نجد"
الأكثر قراءة
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
بالصور.. 'بشار الأسد' وقرينته يزوران منكوبي الزلزال فى اللاذقية
إنطلاق مسيرات إحياء الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا إلى 84
ضحايا الزلزال السوري رهائن لعقوبات واشنطن
من جديد.. عملية بطولية في القدس المحتلة
دخول تل أبيب إلى إفريقيا عبر بوابة السودان
صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
ايران في المرتبة الرابعة عالميا في صناعات الفضاء
اللواء موسوي: إيران الإسلامية المستقلة وقفت بوجه الطامعين والأجانب
مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين
مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.. هل يتسع لها صدر الإعلام الغربي؟
اسلامي: التقنية النووية الايرانية تؤدي الى تسريع وتيرة الازدهار العلمي في البلاد
القوى الاستكبارية اقرّت بان تهديداتها العسكرية لن تؤثر على الشعب الايراني
عرض صاروخ باليستي ايراني في ذكری انتصار الثورة الاسلامية
برلماني ايراني: لا تستطيع أي قوة مواجهة الثورة الإسلامية
اليمن..رصد 85 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي
نائب ايراني: الامام الخميني (رض) كان قبطان سفينة الثورة الإسلامية
القانوع: الانتفاضة المتصاعدة في الضفة الغربية لن تتوقف
الأخبار الساخنة
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
إخترنا لکم
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد