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السبت 18 شباط 2023 ساعة 11:14

بايدن يواجه معضلة "وباء العنف المسلح" في بلاده

بايدن يواجه معضلة "وباء العنف المسلح" في بلاده
وصرح بايدن في بيان: "مضى 48 يوما من العام، عانت أمتنا خلالها ما لا يقل عن 73 عملية إطلاق نار جماعي، الأفكار والصلوات ليست كافية، العنف المسلح وباء ويجب على الكونغرس التحرك الآن لمواجهته".

وتابع بايدن "ثمة خطوات منطقية يمكن أن يتخذها الكونغرس الآن، لإنقاذ الأرواح، نحن مدينون بالتحرك من أجل المجتمعات الأمريكية التي تمزقها حوادث العنف المسلح".

تأتي تصريحات بايدن في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في ولاية ميسيسيبي، حيث لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مقاطعة تيت بالولاية، فيما يواجه المشتبه به الآن في الحجز تهم القتل، حسبما ذكرت سلطات إنفاذ القانون المحلية في بيان.

وذكر التقرير الصادر عن محطة "WLBT" الأمريكية المحلية، نقلا عن عمدة المقاطعة، براد لانس، أن كافة حوادث إطلاق النار وقعت داخل مجتمع أركابوتلا، حيث تم إطلاق النار على الرجل الأول، وقُتل في حوالي الساعة 11 صباحا خارج متجر.

كما قُتلت امرأة داخل منزل على طريق بيند، بالإضافة إلى أربعة آخرين، اثنان منهما داخل منزل، واثنان آخران بالخارج على طريق سد أركابوتلا، بالقرب من منزل المشتبه به.

وقال بايدن إنه وزوجته في حداد على القتلى الستة في مقاطعة تيت بولاية ميسيسيبي ويحزنون على أسرهم والأمريكيين في جميع أنحاء البلاد حيث أودى العنف المسلح بحياة المزيد من المواطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 1042049
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