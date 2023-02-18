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السبت 18 شباط 2023 ساعة 11:15

كنعاني: داعمو المناوئين للثورة سيركعون قريبا امام الشعب الايراني

كنعاني: داعمو المناوئين للثورة سيركعون قريبا امام الشعب الايراني
وكتب كنعاني اليوم السبت في تغريدة له على تويتر ردا على لقاء امانويل ماكرون مع عناصر مناوئة للثورة الاسلامية ان من يتجاهل دعم الشعب الايراني لبلاده على مدى 44 عاما وكذلك التفافه حول قيادته وثورته، لا يعتقد بالديمقراطية ولا يعرف الشعب الايراني وثورته.

واضاف هناك من يتجاهل دعم الاغلبية الساحقة من ابناء الشعب الايراني لبلادهم على مدى 44 عاما والتفافهم حول ثورتهم و قائدهم ويتعامل مع عدد من الذين يفتقرون الى الهوية، فهو لا يعتقد بالديمقراطية ولا يعرف الشعب الايراني.

وتابع قريبا ستخضعون امام استقامة الشعب الايراني وقوته وكرامته.
رقم : 1042050
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