اللواء صفوي: علينا الانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم في الحرب الاعلامية

واضاف اللواء صفوي ان الحرب المعرفية هي نوع من الحروب يتم خلالها تغيير أو السيطرة على ردة فعل الاشخاص على المعلومات المتلقاة ، والهدف منها انهيار العدو من الداخل وفرض الارادة السياسية عليه من دون القيام بعمل صلب ، ومن اهدافها ايضا التأثير على قرارات العدو بشكل غير ملموس وغير قابل للرصد عبر التلاعب بالمعتقدات والمخرجات الفكرية للطرف المقابل وايجاد وهم والتسبب بعدم الحسم الذهني.



وأكد اللواء صفوي ان الحرب المعرفية ترمي الى التأثير على كافة شرائح المجتمع في آن واحد من المسسؤولين الى افراد الشعب وهذه الحرب تستخدم كل الادوات السسياسية والثقافية والاجتماعية والاعلامية والعسكرية وغيرها.