رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر

واضاف رئيس الجمهورية في هذه المقابلة ان الحظر الاميركي هو الحرب بعينها لكن بأدوات أخرى وانهم يواصلون الحظر من دون رحمة ويفرضون الحظر حتى على ادوية المرضى ولقاح كورونا ويقولون زيفا ان حظرهم يستهدف الحكومة الايرانية فقط ، انهم قالوا (منذ بداية الثورة) بان النظام الاسلامي في ايران سينهار بعد مضي 6 أشهر لكن هذه الفترة تكررت 90 مرة ومن كانوا يقولون مثل هذا الكلام ربما يعيشون في عالم آخر أو فلتت زمام الامور منهم وباتوا عاجزين ، وان النظام الاسلامي في ايران يمضي قدما وبصورة أنصع وبقوة ونجاح أكبر.



ونوه رئيس الجمهورية ان سياسات بايدن في فرض الحظر على ايران لم تتغير عن سياسات سلفه دونالد ترامب وان اداء حكام البيت الابيض الحاليين لا يختلف عن اداء الحكام السابقين، ورغم ادعاءات ادارة بايدن بانها تسعى لاتفاق مع ايران لكننا نشاهد عدم التطابق بين الاقوال والافعال ، فانهم انسحبوا من الاتفاق النووي وتركوا طاولة المفاوضات واعلنوا بانهم يريدون تحقيق غاياتهم عبر الفوضى والشغب في شوارع ايران بدلا عن طاولة المفاوضات، لكننا نعتقد بانهم يعانون من خطأ في الحسابات وان بعض الدول الاوروبية ايضا تعاني من الخطأ في حساباتها تماما كالاميركيين ، انهم لديهم انطباع خاطئ عن ايران وشعبها وهم مخطئون بشدة.



هذا وقد بدأ الرئيس الايراني زيارة الى الصين فجر الثلاثاء الماضي تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ، واستمرت زيارته 3 أيام التقى خلاله بنظيره الصيني ورئيس الحكومة الصينية وقد تخلل تلك الزيارة عقد 20 اتفاقية تعاون بين البلدين شملت مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والصناعية والمصرفية وقطاع التعدين والتجارة والثقافة والملكية الفكرية وغيرها ، وقد اعتبر الخبراء الدوليون ان هذه الزيارة هي من الزيارات المفصلية في العلاقات الدولية وستترك تاثيرا بالغا على الساحة الدولية.