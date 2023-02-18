وفي مقابلة جديدة أجراها عبد الله الشامسي، القائم بأعمال المدير العام في مكتب أبوظبي للاستثمار، مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عبر عن كون الكيان الإسرائيلي يصل حاليا إلى أسواق آسيا عن طريق أبوظبي، وكان أبرز ما قاله الشامسي في اللقاء هو أن العلاقة بين البلدين "زواج جميل".



المؤسسة التي يرأسها الشامسي، مؤسسة رسمية تعمل على استثمار الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي، وبرأيه يجب على كل شركة إسرائيلية تنوي الوصول إلى أسواق آسيا المرور بمكتب مؤسسته في العاصمة الإماراتية.



يُبرز المسؤول السبب في ذلك "لدينا اتفاقيات تجارة حرة مع إندونيسيا والهند وتركيا وغيرها الكثير"، وهنا تكمن أهمية الإمارات والمؤسسة تحديدا لشركات الكيان الإسرائيلي من أجل التصدير لهذه الأسواق.



الشامسي زار القدس المحتلة مؤخرا، لكي يعثر على شركات تكنولوجية إسرائيلية تحديدا تهتم بأن تمارس أعمالها التجارية من الإمارات من أجل "تنويع اقتصاد أبوظبي وتسريع عمليات الاستثمار فيها"، ولهذا ومنذ عامين افتتحت المؤسسة الإماراتية مكتبا لتمثيلها في تل أبيب.



ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلىهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.



وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.

