اعلان العصيان المدني في مخيم شعفاط تنديدا بقمع الاحتلال

وقالت القوى، في بيان لها حيث جاء فيه، "ردا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية المسعورة اليومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية... نعلن العصيان المدني ضد الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا اعتبارا من الساعة الثانية من فجر الأحد الموافق 19/2/2023 بما يشمل عدة إجراءات".



ومن الإجراءات التي يشملها العصيان، "دعوة العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ودعوة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال، ... )، وكذلك إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله.



وأكدت القوى أن العصيان يشمل إغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد الساعة 4:30 فجراً وعدم السماح للعمال بالتوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، وفي محافظة القدس خاصة، إلى التضامن معهم ودعم خطواتهم النضالية من أجل رفع الظلم والقهر اللذين يعاني منهما سكان المنطقة على حواجز الاحتلال القمعية العنصرية.