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السبت 18 شباط 2023 ساعة 17:43

هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين

هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين
ضربت هزة أرضية خفيفة صباح اليوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار جراء ذلك.

وأكدت مصادر محلية، أن هزة أرضية خفيفة ضربت مدينة نابلس ومحيطها عند الساعة السادسة صباحًا، وشعر بها السكان المحليون.

ويوم الثلاثاء الماضي ضربت هزة أرضية فلسطين، حيث شعر بها سكان مدينة نابلس في الضفة الغربية، وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في حينه، بأ مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

ووقع الزلزال الأول الذي بلغت قوّته 7,8 درجات الإثنين عند الساعة 3,17 (01,17 ت غ) وشعر به سكان لبنان وفلسطين وقبرص وشمال العراق، وأعقبت ذلك 185 هزة ارتدادية على الأقل بلغت شدة إحداها 7,5 درجات ظهر الإثنين وأخرى بقوة 5,5 درجة فجر الثلاثاء.
مصدر : وكالات
رقم : 1042120
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