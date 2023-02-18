الصفحة الرئيسية
0
السبت 18 شباط 2023 ساعة 18:51

عباس يطالب واشطن بوقف اجراءات الإحتلال "الخطيرة"

عباس يطالب واشطن بوقف اجراءات الإحتلال "الخطيرة"
وأفادت مصادر بأن "الرئيس محمود عباس تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات في أعقاب التصعيد، والقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تنتهك الاتفاقات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وتفاقم الوضع القائم على الأرض".

وأكد عباس، وفقا للوكالة، "ضرورة إلزام "إسرائيل" بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات للمدن، والقرى، والمخيمات، والمسجد الأقصى المبارك، وأعمال القتل، وتنصل الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقيات الموقعة".

وطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل السريع والفاعل للضغط على الإحتلال، لوقف جميع هذه الإجراءات الخطيرة، الأمر الذي سيفتح الأفق السياسي المستند إلى تنفيذ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على الاقتراح الفلسطيني لإدانة قرار حكومة الاحتلال بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية والدفع باتجاه بناء 10 آلاف وحدة سكنية.
مصدر : وكالات
رقم : 1042132
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
18 شباط 2023
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
18 شباط 2023
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
18 شباط 2023
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
18 شباط 2023
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
17 شباط 2023
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
17 شباط 2023
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
17 شباط 2023
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
17 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
16 شباط 2023
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
16 شباط 2023
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
16 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد