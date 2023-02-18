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السبت 18 شباط 2023 ساعة 19:15

العراق يواصل مساندة الشعب السوري في كارثة الزلزال المدمر

العراق يواصل مساندة الشعب السوري في كارثة الزلزال المدمر
وفي هذا الصدد واستجابة لنداء المرجعية الدينية في النجف الأشرف انطلقت الحملة الكبرى لأغاثة الشعب السوري، وذلك من قبل الهيئات والمواكب الحسينية ورابطة الدعم اللوجستي التابعة للحشد الشعبي وشملت مساعدات غذائية وطبية وانسانية بالاضافة الى متطوعين للمساعدة في عمليات الاغاثة.

وكان العراق في مقدمة الدول التي ارسلت المساعدات الاغاثية الى سورية بعد الزلزال، ومنذ اليوم الاول للكارثة انشأ العراق جسرا بريا وجويا لارسال المساعدات.

المساعدات الانسانية التي نقلها الحشد الشعبي الى الشعب السوري بدأت تتوزع بشكل مباشر على الاهالي المتضررين ووصلت ايضا الى بلدتي نبل والزهراء ريف حلب شمالي سورية.

واكد مسؤولون في حملة الاغاثة العراقية على مساعدة الشعب السوري ومساندته خلال هذه الفاجعة التي اصابت البلاد.

وفي سياق متصل اعلنت خلية الأزمة والاغاثة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن استحصال الموافقات الرسمية من الجانب السوري لتخصيص (8) مخازن بسعات كبيرة في مرفأ مدينة اللاذقية السورية، وذلك بعد وصول مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للخلية لاغاثة المنكوبين جراء الزالزل الذي ضرب سوريا مؤخرا.

وقال مسؤول الخلية اللواء علي الحمداني في حديث صحفي إنه “منذ وصول قافلة المساعدات الإنسانية الخاصة بالعتبة الحسينية إلى محافظة اللاذقية السورية تم تشكيل خلية عمل مع المسؤولين السوريين في المحافظة، وقد تم الإتفاق على تسليم (8) مخازن كبيرة تابعة لإدارة مرفأ اللاذقية، والعمل على توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بأن يكون توزيع جميع هذه المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بإشراف مسؤولي القافلة والأقسام التابعة للعتبة الحسينية المقدسة”.

وأوضح أنه “فور الحصول على الموافقات الرسمية من قبل مدير المرفأ تمت المباشرة بإنشاء مخازن خاصةً لتخزين المساعدات التي تأتي من العراق من المواكب الحسينية، والدعم اللوجستي، حيث تم ملئ المخازن جميعها وتم تقسيمها وفرزها بالشكل الصحيح لتخزين هذه المساعدات والمؤن المتعددة لتغطية احتياجات العائلات المتضررة جراء الزلزال”.

يذكر أن وفد العتبة الحسينية المقدسة يقوم بزيارات ميدانية وعلى مدار (12) ساعة يومياً للمناطق المتضررة والعمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لعدد من المناطق المدمرة جراء الزلزال، وذلك بحسب توجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

العراق ارسل اكثر من خمسين طائرة مساعدات الى سورية، حملت نحو مئة وثلاثين .5 طنا من المساعدات، ورافق هذه الرحلات 234 شخصا من الموظفين والطواقم والوفود الرسمية والتي حملت مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة، ويضاف إليهم عشرات الضباط والمنتسبين من فرق البحث والتحري من مديرية الدفاع المدني بهدف مساعدة الفرق السورية بعمليات البحث والانقاذ ورفع الانقاض.
رقم : 1042137
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