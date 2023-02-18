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السبت 18 شباط 2023 ساعة 21:59

"سعيد" يأمر بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لشؤون النقابات البلاد

"سعيد" يأمر بمغادرة نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي لشؤون النقابات البلاد
ودعا سعيد، ايستر لينش نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات إلى مغادرة البلاد في أجل لا يتجاوز 24 ساعة باعتبارها "شخصا غير مرغوب فيه" وذلك إثر مشاركتها بمسيرة احتجاجية، وفق بيان لرئاسة الجمهورية".

وبحسب البيان فقد شاركة ايستر لينش اليوم السبت في مسيرة احتجاجية نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، بمدينة صفاقس جنوبي البلاد.

وأضاف أنها "أدلت بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي"، ومن ثم دعتها الرئاسة "إلى مغادرة تونس وذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إعلامها بأنها شخص غير مرغوب فيه".

وتابع البيان "أن العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده، ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، مسيرات ووقفات في محفظات تونسية عدة "احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية في البلاد، وحفاظا على الحق النقابي، ودفاعا على النقابيين المعتقلين".

وشاركت في إحدى هذه التظاهرات إستر لينش، التي قالت إنها جاءت تحمل رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي، داعية السلطات التونسية إلى "رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤولين النقابيين".
مصدر : وكالات
رقم : 1042158
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