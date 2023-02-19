الصفحة الرئيسية
0
الأحد 19 شباط 2023 ساعة 15:01

مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة

مسؤول عسكري إيراني: طائرة
وقال ان هدف مصممي مشروع الطائرة "قاهر" كان "التقدم والتطوير التكنولوجي" وان هذا المشروع قد بلغ مستوى "النضج التكنولوجي الكامل" لكن الجديد هذه المرة هو انتاج نسخ مختلفة من هذه الطائرة كطائرة مسيرة، والتي ستسلم اواسط العام الايراني المقبل الى القوات المسلحة الايرانية .

وأضاف، قد تم تطبيق نسخ من هذه الطائرة حسب حاجة القوتين المسلحتين للبلاد (الجيش والحرس الثوري) واللتين وجهتا فريق مصممي الطائرة نحو ما هو مطلوب، وتم احداث تغييرات في هذه الطائرة التي ستظهر للعيان كطائرة مسيرة .

واكد أن التوصل الى هذا الانجاز يدل على قدرة الطاقات الشابة للبلاد على جعل هذه الطائرة تطير من دون طيار لأن لهذه الطائرة خصائص تمكنها من اداء عمليات خاصة من دون طيار.

وأشار الى ان مؤسسة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية لديها مهام عديدة في مجال الجوفضاء وتضم شركات تعمل في مجال الطائرات الحربية وطائرات النقل العسكري والطائرات المسيرة والطائرات الخفيفة وانتاج المحركات، وأوضح أن هذه المنظمة تنتج الان 10 انواع من المحركات تستخدم معظمها للطائرات المسيرة وصواريخ الكروز، كما انها بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال تصميم وانتاج المحركات الثقيلة ايضا، مضيفا بأن محرك "اوج" قد صنع في نسختين أو جيلين تمت الاستفادة من اول نسخة منها في مقاتلة "كوثر" المحلية الصنع والنسخة الثانية استخدمت للطائرة النفاثة "ياسين" (طائرة تدريب) وان 43 شركة معرفية ساهمت في انتاج محرك "اوج".

واضاف، ان المؤسسة لديها برنامج محدد لتطوير الطائرات المدنية والتي لها خصائص خاصة بها موضحا "سنسعى بالتاكيد الى الاستفادة من التعاون الدولي لكن بنظرة تعتمد على القدرات الداخلية وتستعين بالخبرات الخارجية ايضا".

وتابع " نحن الان حددنا دولتين او 3 دول للتعاون معها في هذا المشروع (تطوير الطائرات المدنية) ونتفاوض حاليا معها وان هذه الدول قد رحبت بهذا المشروع.

كما اكد ان ايران حصلت على علم ومعرفة الصيانة الكاملة للطائرات (اوفرهول) رغم الحظر المفروض على البلاد وانها لديها قدرة كاملة في هذ المجال ، كما شدد على ان علم ومعرفة صناعة قطع الغيار للطائرات قد بلغت مرحلة الكمال في ايران التي حققت الاكتفاء الذاتي في هذا المجال باذعان الدول الاخرى التي تطلب مساعدة من ايران في هذا المجال وتعترف بالاكتفاء الذاتي الايراني فيه.
رقم : 1042255
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
19 شباط 2023
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
19 شباط 2023
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
19 شباط 2023
مسؤول عسكري إيراني: طائرة
مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة
19 شباط 2023
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
18 شباط 2023
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
18 شباط 2023
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
18 شباط 2023
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
18 شباط 2023
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
18 شباط 2023
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
17 شباط 2023
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
17 شباط 2023
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام