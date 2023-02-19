ادانات عربية ودولية للعدوان الصهيوني على سورية

وقال مصدر عسكري: “في تمام الساعة 22 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.



وأضاف المصدر: إن العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.



وفي هذا الصدد أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، بشدة عدوان الكيان الصهيوني على أهداف في دمشق وريفها، بما في ذلك بعض المباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين السوريين الأبرياء.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى توالي الهجمات الجديدة التي يشنها الكيان الصهيوني وهجمات تنظيم داعش الإرهابي على الشعب السوري، ووصف ارتباط وتنسيق هذين الكيانين الإرهابيين ارتباطا طبيعيا ومتأصلاً، حيث يفاقمان آلام ومعاناة الشعب السوري بينما يواجه آثار الزلزال المدمر منذ أسبوعين.



ووصف كنعاني صمت الدول الغربية إزاء الانتهاك المتكرر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها من قبل الكيان العدواني الصهيوني بـ"المخزي"، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الرد الفوري والجاد والفعال على اعتداءات الكيان الإرهابي الصهيوني على دولة عضو في الأمم المتحدة.



ومن جانبه أدان رئيس تيار الحكمة العراقی، عمار الحكيم، اليوم الاحد، الاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على سوريا في دمشق، فيما طالب المجتمع الدولي والمنظمات بوقفة جادة لرفض هذا العداون.



وقال الحكيم في بيان "نشجب بشدة الاعتداء السافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني على الشقيقة سوريا في دمشق، والذي راح ضحيته عدد من الشهداء وسقط بسببه العديد من الجرحى".



وأضاف، أن "تكرار هذهِ الاستهدافات يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي والمنظمات لرفض هذا العدوان الذي يُخالف القواعد والقوانين الدولية بشكلٍ واضح وصارخ".



وبدورها أدانت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، الأحد، "قصفا إسرائيليا" استهداف محيط العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بجراح.



وفي هذا الصدد قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، "ندين بشدّة العدوان الصهيوني على سوريا واستهدافه الأحياء السكنية في العاصمة دمشق، ما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح".



وتابعت "نتقدم بأحر التعازي لسوريا الشقيقة ولعوائل الشهداء، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، ونؤكّد أهمية التصدّي لهذا الاحتلال الفاشي الغاشم، بتوحيد الصفوف وتكاتف الجهود العربية والإسلامية، فالاحتلال الصهيوني ما زال يشكّل بوجوده على أرض فلسطين خطرًا على أمتنا وعلى الأمن والسلم في عموم المنطقة، فهو شرٌ مطلق لا يردعه إلا القوّة والمقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا".



من جانبها دانت لجان المقاومة في فلسطين الهجوم الإسرائيلي على سوريا والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.



وقال مسؤول المكتب الإعلامي للجان في تصريح ، "إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في إستباحة دماء ومقدرات الشعب السوري رغم كل الألم الذي يمر به، لافتًا إلى أنه لا يوجد قواعد إنسانية أو أممية وسياسية وعسكرية تلجم هذا الاحتلال عن إجرامه وإرهابه.



وأضافت "في ظل الفاجعة الكبيرة التي أصابت سوريا بسبب الزلزال المدمر يقوم هذا الاحتلال الاسرائيلي بقصف دمشق ليكشف مجدداً انه عدو مجرم بربري في ظل تطبيع وهرولة بعض الدول العربية للارتماء في أحضانه، ما يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم".



وبدورها أدانت حركة الجهاد الإسلامي "بشدة"، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق الليلة الماضية.



وقالت الجهاد في بيان، "️إن هذا العدوان يثبت بوضوح حجم أحقاد الصهاينة وفاشيتهم، وسعيهم المتواصل لاستهداف سوريا وتعميق مأساة الشعب السوري الشقيق الذي يلملم جراحه بعد الزلزال المدمر".



وتابعت، "إننا نقف مع سوريا الشقيقة في مواجهة هذه المؤامرات التي يقودها الكيان الصهيوني، والتي تستهدف سيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها".



من جهتها أدانت الجبهة الشعبيّة العدوانَ الإسرائيلي الذي شنّه الاحتلالُ الفاشيُّ على العاصمة السوريّة دمشق ومحيطها، مؤكدةً أنّ هذا العدوان السافر يأتي في وقتٍ لم تتعافَ فيه سوريا من آثار الزلزال المدمّر، الذي ضربها وخلّف آلاف الضحايا، ليؤكّد من جديدٍ عدوانيّةَ هذا الكيان العنصري وفاشيّته.



وتقدّمت الجبهةُ بخالص تعازيها إلى أسر الشهداء، وللشعب السوري الشقيق، متمنّيةً الشفاءَ العاجل للجرحى، فيما أعربت عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه.



وفي السياق استنكرت حركة المقاومة الشعبية الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على العاصمة السورية دمشق، مؤكدةً أن القصف يدلل على حجم الفشل الواضح في القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني وكل حر ومنحاز لقضيتنا الوطنية.



من جانبها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الغارات الإسرائيلية استهدفت بها أحياء المدنية في العاصمة السورية دمشق، وأوقعت عددًا من الضحايا.



وقالت الجبهة في بيان، "لقد ارتكب كيان الاحتلال جريمتها النكراء، في الوقت الذي كانت فيه سوريا تبلسم جراحها جراء الكارثة الإنسانية التي ألمت بها في الزلزال المدمر، الذي أوقع آلاف الضحايا والجرحى والمشردين، ما يؤكد مرة أخرى مدى الوحشية التي باتت كيان الاحتلال تعيش نزعاتها الدموية".



ودعت المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، بالعمل على تحمل مسؤولياتها في ردع كيان الإجرام، المتفلتة من عقالها، بدعم مكشوف من البيت الأبيض.



