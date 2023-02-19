مستوطنون ينتهكون حرمة مسجد في الخليل

وقال مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية "ابراهام افينو" المقامة على أراضي السوق المركزية للخضار هاجمت بالحجارة مسجد "السنية" الواقع في منطقة السهلة والقريب من سوق الخضار، ما أدى إلى تحطيم نوافذه، وتخريب الساحة الخارجية.



وحذر الجعبري من تكرار مثل هذا الهجوم على المساجد، الأمر الذي يشكل خطرا على أرواح المصلين، مشيرا الى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة الاعتداءات اليومية التي يرتكبها الاحتلال ومجموعات المستوطنين بحق المواطنين والأماكن المقدسة في تلك المنطقة، لإرهاب المواطنين، ومنعهم من الوصول الى تلك الأماكن، بهدف عزلها، وتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.