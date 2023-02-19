الصفحة الرئيسية
0
الأحد 19 شباط 2023 ساعة 16:47

كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية

كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
وأضاف كدخدائي في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر صباح اليوم الأحد: أفجع الزلزال المأساوي في كل من سورية وتركيا قلوبنا، لكن ما يزيد من هذا الحزن هو توزيع المساعدات على أساس دوافع غير إنسانية مسيسة في ظل هذه الكارثة.

وفي إشارة إلى الموقف الغربي المتخاذل تجاه الشعب السوري بعد وقوع الزلزال، تابع کدخدايي: هذا السلوك عنصري وغير إنساني، حيث تصر الأمم المتحدة ولجنة الإنقاذ الدولية على ضرورة التخلي عن تسييس هذا الملف.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة ريختر جنوب تركيا وشمال سورية (6 فبراير) وكان مركزه محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.
مصدر : وكالات
رقم : 1042278
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
19 شباط 2023
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
19 شباط 2023
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
19 شباط 2023
مسؤول عسكري إيراني: طائرة
مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة
19 شباط 2023
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
18 شباط 2023
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
18 شباط 2023
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
18 شباط 2023
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
18 شباط 2023
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
18 شباط 2023
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
17 شباط 2023
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
17 شباط 2023
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام