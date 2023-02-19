كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية

وأضاف كدخدائي في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر صباح اليوم الأحد: أفجع الزلزال المأساوي في كل من سورية وتركيا قلوبنا، لكن ما يزيد من هذا الحزن هو توزيع المساعدات على أساس دوافع غير إنسانية مسيسة في ظل هذه الكارثة.



وفي إشارة إلى الموقف الغربي المتخاذل تجاه الشعب السوري بعد وقوع الزلزال، تابع کدخدايي: هذا السلوك عنصري وغير إنساني، حيث تصر الأمم المتحدة ولجنة الإنقاذ الدولية على ضرورة التخلي عن تسييس هذا الملف.



وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة ريختر جنوب تركيا وشمال سورية (6 فبراير) وكان مركزه محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.