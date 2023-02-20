الاتحاد الإفريقي: قرار منح إسرائيل صفة مراقب مازال معلّقا

وفي تصريحات صحفية، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي: "يعني ذلك أن الوضع معلق حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تتداول فيه هذه اللجنة، ولذلك لم نوجه دعوة إلى مسؤولين إسرائيليين لحضور قمتنا"، مضيفا أن تحقيقا يجري في حضور الدبلوماسية الإسرائيلية.



ويأتي ذلك بعد أن أظهرت لقطات مصورة تم تداولها، حراسا يرافقون نائبة المدير العام لشؤون إفريقيا في وزارة الخارجية الصهيونية شارون بار-لي إلى خارج قاعة اجتماع الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



في حين سلط الحادث الضوء على خلاف داخل المنظمة القارية الإفريقية حول قرار أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عام 2021 يقضي بمنح إسرائيل صفة مراقب، بينما قوبلت تلك الخطوة باحتجاج دول أعضاء نافذة من بينها جنوب إفريقيا.



وعلقت قمة الاتحاد الإفريقي العام الماضي النقاش حول ما إذا كان سيتم سحب الصفة وشكلت لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية.