الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 07:51

البرازيل.. 19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في ولاية ساو باولو

البرازيل.. 19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في ولاية ساو باولو
وأظهرت لقطات من بلدة سان سيباستياو بثتها قنوات تلفزيونية وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أحياء بأكملها غمرتها المياه وحطام منازل جرفتها التربة وطرقا سريعة غارقة وسيارات دمرتها أشجار متساقطة، من بين أضرار أخرى.

من جهتها، أوضحت حكومة الولاية في بيان أن 228 شخصا آخرين أصبحوا بلا مأوى وتم إجلاء 338 شخصا من المنطقة الساحلية شمال مدينة ساو باولو، فيما تعمل طواقم الإنقاذ على مساعدة المتضررين من العاصفة، في حين لم تذكر السلطات رقما بشأن عدد المفقودين.

هذا وأعلن حاكم ولاية ساو باولو، تارسيسيو دي فريتاس حالة الطوارئ في خمس مدن على طول الساحل.

وتعد سان سيباستياو التي تقع على بعد 200 كيلومتر شمال ساو باولو وحيث يقضي الكثير من سكان المدينة عطلة نهاية الأسبوع، واحدة من أكثر المناطق تضررا، إذ تساقط 60 سنتيمترا من الأمطار في 24 ساعة، وفق مسؤولين محليين.

وقال رئيس البلدية فيليبي أوغوستو موضحا: "لم نحصر بعد حجم الضرر بعد. الآن نحاول إنقاذ الضحايا".

تلحق الظواهر الجوية القاسية التي يغذيها تغير المناخ خسائر فادحة في البرازيل، حيث أدى هطول أمطار غزيرة العام الماضي في مدينة بتروبوليس إلى مصرع أكثر من 230 شخصا.
مصدر : وكالات
رقم : 1042374
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
20 شباط 2023
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
20 شباط 2023
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
20 شباط 2023
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
20 شباط 2023
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
19 شباط 2023
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
19 شباط 2023
مسؤول عسكري إيراني: طائرة
مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة
19 شباط 2023
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
18 شباط 2023
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
18 شباط 2023
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
18 شباط 2023
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
18 شباط 2023
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
18 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر