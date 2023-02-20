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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 07:54

وزارة الدفاع الروسية تصدر "بيانا عاجلا" بشأن تطورات عسكرية في اوكرانيا

وزارة الدفاع الروسية تصدر "بيانا عاجلا" بشأن تطورات عسكرية في اوكرانيا
ووفقا للوزارة، فإن نظام كييف، قبل بدء الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يواصل التحضير لاستفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "انتهاك جسيم" لالتزامات الاتفاقية، بشأن الأمان النووي أثناء العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية: "لتنفيذ هذا الاستفزاز، تم تسليم عدة حاويات تحتوي على مواد مشعة إلى أوكرانيا، من أراضي إحدى الدول الأوروبية، متجاوزة التفتيش الجمركي، والذي سيتم استخدامه لتلويث محلي للمنطقة الواقعة في نطاق أحد المنشآت الخطرة الإشعاعية التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأوضحت الوزارة، أن الغرض من الاستفزاز هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن هجمات عشوائية على المنشآت الخطرة الإشعاعية في أوكرانيا، مما سيؤدي إلى تسرب مواد مشعة وتلوث المنطقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1042378
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