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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 07:59

مذكرة تفاهم أمني بين العراق والسعودية

مذكرة تفاهم أمني بين العراق والسعودية
وحسب مصادر قالت الوزارة في بيان، "وقع وزير الداخلية عبد الأمير الشمري مذكرة تفاهم أمني هي الأولى من نوعها منذ العام 1983مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود".

وحضر توقيع المذكرة بحسب البيان "من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية ناصر عبد العزيز الداود ووكيل وزارة الداخلية هشام عبد الرحمن الفالح ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد مهنا المنها ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي".

وحسب البيان حضر ايضا التوقيع سفير الملك السعودي لدى جمهورية العراق عبد العزيز بن خالد الشمري ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني ومدير مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم ومدير الإدارة العام والتعاون الدولي أحمد بن سليمان.

وأضاف البيان "شملت هذه المذكرة جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك لما يضمن المزيد من الأمن للجانبين العراقي والسعودي".
مصدر : وكالات
رقم : 1042382
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