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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 09:22

العراق.. السوداني سيناقش مع البرلمان انهاء تكليف 4 محافظين

العراق.. السوداني سيناقش مع البرلمان انهاء تكليف 4 محافظين
قال الجبوري في حديثه لبرنامج (عشرين)، إن " الاطار التنسيقي او ائتلاف ادارة الدولة بشكل كامل يناقش قانون الانتخابات وتعديله وايضا اكمال اللجان البرلمانية و استقرار اسعار صرف الدولار"، مشيرا الى ان " الاهتمام يصب في قانون الانتخابات الجديد".

واضاف ان "هناك بعض الاعتراضات بشأن القانون وهي محترمة، لكن الاطار بحث عن قانون يسبب حالة استقرار في الداخل العراقي بغض النظرعن النسب المشاركة فيه"، موضحا ان "الحالة الماضية من هذا القانون تسببت باقتتال سياسي وشعبي وخلق ازمات".

وتابع:"المحكمة الاتحادية الزمت على تغيير القانون السابق للأنتخابات ويجب تغييره"، مردفا:"ائتلاف ادارة الدولة هو من يحكم الان وعليه ان يضع قانونا جديدا وباقي المكونات اراؤها محترمة ومقدرة".

واكد ان "الانتخابات الماضية غير نزيهة"، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات الجديد لم ترفضه المرجعية الدينية في النجف"، لافتا الى ان "تطبيق البرنامج الحكومي من اهم اولويات الاطار وفي كل جلسة يتم مناقشة الخطوات التي وصلت اليها الحكومة".

وبشأن انتخاب المحافظين، اوضح الجبوري ان "هناك تقييمات من قبل السوداني بخصوص 5 محافظين ذهب احدهم وبقي 4 منهم سيتم تقييم اعمالهم ونزاهتهم و ايضا مناقشة انهاء تكليفهم في مجلس النواب"، مستدركاً:"هناك شخصيات جديدة يتم طرحها على القوى السياسية للنظر بتكليفهم لكن الامر حصرا بيد السوداني".

واشار الى ان "الدعم الخارجي واضح لحكومة السوداني والمجتمع الدولي ابعد النظرة السيئة وما تقوم بترويجه بعض القنوات الداخلية والخارجية عن قوى الاطار".
مصدر : وكالات
رقم : 1042386
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