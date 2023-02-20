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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 09:49

اليمن.. ااستشهاد مواطنين في الحديدة

اليمن.. ااستشهاد مواطنين في الحديدة
وكان قد استشهد أمس الأحد، مواطن بجسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية صرواح مارب.
مصدر : وكالات
رقم : 1042392
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