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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 10:59

قوات الاحتلال تقتحم نابلس من عدة محاور

قوات الاحتلال تقتحم نابلس من عدة محاور

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير الطويل وأبلغت والده بنيتها هدم المنزل، وضرورة إخلاء محتوياته تمهيدا لهدمه بعد صدور قرار من الجهات المختصة بدولة الاحتلال.

وباشرت الفرق الهندسية الإسرائيلية عمليات حفر وتخريب داخل المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، وانتشرت في حي رفيديا غربي المدينة، ونشرت قناصة على بعض البنايات.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص خلال اقتحامها للمدينة، كما دارت مواجهات مع عشرات الشبان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود عن تصديها لاقتحام قوات الاحتلال والاشتباك معها بصليات من الرصاص.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية ومنعتها من الوصول إلى مكان الحدث.

واعتقل الاحتلال الطويل والشاب كامل جوري الاثنين الماضي بعد محاصرة المنزل الذي كانا بداخله والاشتباك معهما وإصابتهما بجراح.

وينسب الاحتلال للطويل الضلوع بعملية إطلاق النار التي استهدفت حاجز "شافي شمرون" القريب من بلدة دير شرف غرب نابلس في بتاريخ 11/10/2022.

وقتل في تلك العملية التي تبنتها مجموعات "عرين الأسود" الجندي عيدو باروخ.
مصدر : وكالات
رقم : 1042402
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