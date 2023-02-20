إلياس بو صعب يكشف: 'هُوَّة كبيرة' بين الحكومة وصندوق النقد!

واضاف، "واضح مما سمعناه ان هناك شيئا ما غير مفهوم بين الجهتين اي الحكومة اللبنانية وصندوق النقد والخطة لم تمت لكنها بالعناية الفائقة ويجب ان ياتي "حكيم" شاطر ينقذ هالمهمة".



وتابع، "طرحت على المعنيين بصندوق النقد الدولي افكارا عدة وجديدة وابلغتهم باننا لن نقبل بتشريع اي امر يمس باموال المودعين وان مجلس للنواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر".



وأردف، "من الافكار التي طرحناها خلال نقاشاتنا مع صندوق النقد الدولي هو عدم بيع اصول الدولة انما العمل على ادارة هذه الاصول وانشاء صندوق لهذه الغاية".



وأكمل، "وانا ضد شطب الديون باستثناء "الاموال الحرام" اي من استفاد من الهندسات المالية فيما من تعب لجمع امواله فهذا الامر مرفوض".