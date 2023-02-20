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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 15:35

قافلة عراقية و4 طائرات للصحة العالمية والإمارات وسلطنة عمان تصل سوريا

قافلة عراقية و4 طائرات للصحة العالمية والإمارات وسلطنة عمان تصل سوريا
وفي التفاصيل، وصلت إلى مطاري دمشق واللاذقية الدوليين اليوم أربع طائرات تحمل مساعدات لمتضرري الزلزال، مقدمة من منظمة الصحة العالمية والإمارات وسلطنة عمان، حيث ذكرت مراسلة (سانا) من مطار دمشق الدولي أنه وصلت صباح اليوم طائرة قادمة من الإمارات تحمل مواد إغاثية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وتحمل الطائرة 33 طناً من المواد الطبية الإسعافية وتجهيزات للمشافي وفق الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة إيمان شنقيطي، مشيرة إلى أنها الطائرة الثانية التي تصل إلى مطار دمشق الدولي من المنظمة، وسبقتها طائرة إلى مطار حلب الدولي.

ولفتت شنقيطي إلى أن المساعدات التي وصلت في الطائرات الثلاث بلغت 128 طناً من المواد الإغاثية، مبينة أنه في بداية الاستجابة لكارثة الزلزال كانت المساعدات تركز على الأجهزة والأدوات التي تستعمل في العمليات بالمشافي، وحالياً يتركز الاهتمام على توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية ومستلزمات المشافي والمراكز الصحية ومراكز الإيواء.

وقالت شنقيطي: “من المهم أن نذكر أن النظام الصحي في سورية يعاني منذ 12 عاماً والزلزال الذي حدث كان آخر حادث، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي كان له تأثير كبير بإمكانية توفير الرعاية الصحية”.

وناشدت شنقيطي باسم المنظمة الجميع لتضافر الجهود لدعم النظام الصحي في سورية حتى يكون قوياً لمواجهة أي صعوبات في المستقبل.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 86 طناً و380 كيلوغراماً من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والأغطية للمتضررين من الزلزال، تلتها طائرة مساعدات من سلطنة عمان تحمل 13 طناً من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال.

وفي تصريح للصحفيين أوضح نصر خليفة الكثيري مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العمانية للأعمال الخيرية أن هذه الطائرة هي الثانية التي تصل إلى مطار دمشق الدولي، مشيراً إلى أنه سيتم غداً إرسال طائرتين إلى مطار حلب الدولي محملتين بالأدوية والمواد الإغاثية المختلفة.

وقال الكثيري: “العلاقات العمانية السورية وطيدة مبنية على الأخوة والتعاون وأن المساعدات هي تجسيد لترابطها” معرباً عن أمنياته بأن يتجاوز الشعب السوري هذه المحنة بسرعة.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت اليوم طائرة من الإمارات على متنها مساعدات إغاثية وفق مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل، مشيراً إلى أن الطائرة تحمل 27.7 طناً من المواد الغذائية.
رقم : 1042454
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