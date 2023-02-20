الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 15:38

فؤاد حسين: زيارتنا لواشنطن اقتصادية وأزمة الدولار بسبب نظام التمويل الالكتروني

فؤاد حسين: زيارتنا لواشنطن اقتصادية وأزمة الدولار بسبب نظام التمويل الالكتروني
وحسب " السومرية نيوز"، قال حسين في مؤتمر صحفي، إن "الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة"، حيث "تم التطرق لمناقشة الملفات السياسية لكن التركيز الاكبر كان على الموضوعات الاقتصادية وادوات السياسة الاقتصادية المتعبة ومحاربة الفساد بالإضافة الى كيفية مكافحة عصابات داعش".

وتابع: "نطمئن الشعب العراقي أن العملة العراقية قوية ولأسباب اقتصادية ومالية وسياسية".

ولفت حسين الى أن "الغطاء المالي والنفطي الكبير يثبت ان العملة العراقية قوية، وازمة الدولار حصلت بسبب نظام التمويل الالكتروني".

وأشار الى أن "منصة سويفت اوضحت الكثير من التلاعبات والفواتير الوهمية وستعمل على تحديد دفع الدولار الى السوق".

ومضى وزير الخارجية بالقول، إن "المجتمع العراقي لا يزال استهلاكيا ويستورد الكثير من المستلزمات وهذا يعني ان هناك حاجة للدولار لاستيراد هذه المواد".

وأوضح، أن "احتياطي العراقي تجاوز 100 مليار دولار"، مبينا أن "هناك فاتورات غير حقيقية كانت تتقدم للحصول على الدولار".

وأردف حسين، أن "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن عار عن الصحة"، مضيفا "سيكون هناك استقرار قريب للعملة العراقية وخطواتنا تثبت ان علاقة الدينار العراقي بالدولار تسير بالاتجاه الصحيح".

وأكد وزير خارجية العراق: "لا توجد أي شروط أمريكية بشأن ملف الدولار"، لافتا الى أن "المنصة الالكترونية ستحدد المستفيد من الدولار وإيقاف التهريب".
رقم : 1042456
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
20 شباط 2023
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
20 شباط 2023
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
20 شباط 2023
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
20 شباط 2023
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
19 شباط 2023
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
19 شباط 2023
مسؤول عسكري إيراني: طائرة
مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة
19 شباط 2023
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
رئيس الجمهورية: أميركا فشلت في ايقافنا عبر الحظر
18 شباط 2023
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
قائد الثورة: بعثة الرسول الأعظم (ص) تحمل كنوزا تضمن السعادة للإنسان
18 شباط 2023
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
18 شباط 2023
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر
18 شباط 2023
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
أسباب الاهتمام الشديد لمشايخ الخليج بإجراء التدريبات والمناورات الجوية
18 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
تحول الجزر العربية إلى مكان استراحة للصهاينة
الرسائل الاعلامية المبطنة ماكرونياً..تعادي المغرب وتتقرب من الجزائر