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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 15:43

حزب الله: نعمل قدر المستطاع لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية

حزب الله: نعمل قدر المستطاع لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني أقيم يوم أمس الأحد في حسينية بلدة شعث في البقاع الشمالي بمناسبة مرور أربعين يومًا على وفاة المرحومة إلهام العطار، والدة الشهيد الإعلامي حمزة الحاج حسن.

وقال السيد أمين السيد: إن للشهداء فضلًا عظيمًا لا يمكن أن ننساه، فقد سقطت ببركات دمائهم وتحت أقدامهم مشاريع الإذلال لأمتنا في لبنان وفي سوريا، عندما كنّا نواجه مشروعًا سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا كالذي حصل في حرب تموز أو في حرب الجرود.

وأشار السيد إلى اعترافات السفير الأميركي السابق في سوريا في شهادته أمام الكونغرس عندما قال: إننا حضّرنا المسرح في سوريا وبدأنا نعمل على تجهيز المسلحين وفتح الحدود وإقامة المؤتمرات وضخ الأموال والعمل في الإعلام والسياسة على أساس أن ننتهي من سوريا خلال شهرين أو ثلاثة وكل ذلك عملنا له حساب، لكن الذي لم يكن في حسابنا هو وجود حزب الله في سوريا.

وأشاد السيد أمين السيد بالعملية البطولية التي نفذها الفتى الفلسطيني الذي لم يتجاوز عمره 13 عامًا في فلسطين المحتلة، معتبرًا أنه قام بـعمل يعجز عنه جيش بأكمله وهذا فضل عظيم.

وختم السيد أمين السيد قائلًا: إننا نعمل على قدر استطاعتنا ونحضّر بكل مسؤولية وبكل إمكانياتنا لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية في لبنان، داعيًا لأن لا تخرجنا الأزمات والمشاكل من مواقع الفضل والنصر والجهاد والمقاومة، كما يخطط العدو.
رقم : 1042458
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