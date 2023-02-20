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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 15:45

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
واقتحمت قوات الاحتلال، منازل المواطنين وعاثت فيها فساداً قبل أن تعتقل عدداً من المواطنين.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من قرية بلعين، غرب رام الله، هم وجدي الخطيب، وحمزة الخطيب، ولؤي ياسين، بعد أن داهمت منازلهم في القرية وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة جبع، واقتحمت عدة بلدات جنوب جنين.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معاذ ضرار أبو عون، وعماد زياد شقيقات، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما، ونُشرت القناصة على أسطح المنازل.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات سيلة الظهر، والفندقومية، وبير الباشا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا وشابا من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمود إسماعيل سالم صلاح (18 عاما)، وعبد خليل صلاح (16 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال، سلمت ذوي الشاب كريم محمد دعدوع، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عتصيون"، بعد أن داهمت منزل والده.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتى من بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الفتى إياس عبد القادر صبيح (17 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه، وفتشته.
مصدر : وكالات
رقم : 1042459
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