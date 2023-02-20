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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 15:55

تركيا تبدأ ببناء مساكن مؤقتة لمنكوبي الزلزال

تركيا تبدأ ببناء مساكن مؤقتة لمنكوبي الزلزال
فيما أعلن حلف الناتو إنطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف خصصها الحلف للمساهمة في إيواء نحو 4 آلاف شخص.

السلطات التركية تباشر في بناء مساكن مؤقتة بمنطقتَي نورداغ وإصلاحية في غازي عنتاب اللتين تضررتا من الزلزال، وستستوعب المنطقة 19 ألف شخص، وستتكون من 3280 وحدة سكنية.

كما أعلن حلف الناتو انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف خصصها الحلف للمساهمة في إيواء نحو 4 آلاف شخص.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية وقف جهود البحث عن أحياء تحت الأنقاض في أغلب الولايات باستثناء كهرمان مرعش وهاتاي الأكثر تضررا، وارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 41 ألفا و20 شخصا.

الى ذلك يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تركيا في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه للاطلاع على جهود الإنقاذ،

وتفقد بلينكن مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال جولة بطائرة مروحية، الوضع في المدن المنكوبة،
مصدر : وكالات
رقم : 1042463
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