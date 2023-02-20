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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 17:41

ميليشيا الاحتلال الإماراتي تقتلُ ناشطاً بهجوم استهدف محتجين بشبوة

ميليشيا الاحتلال الإماراتي تقتلُ ناشطاً بهجوم استهدف محتجين بشبوة
واشار مصدر انه بحسب وسائل إعلام موالية للعدوان، فقد قُتل الناشط ناصر دلهم وأُصيب آخرون، بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر من قبل مرتزِقة الاحتلال الإماراتي على محتجين احتشدوا أمام مستشفى الصعيد بضواحي عتق للمطالبة بتحسين الخدمات والتوقف عن ممارسة سياسة التجويع التي تنتهجها حكومة الفنادق بضوء أخضر من تحالف العدوان.

وأفَادت بأن ما يسمى ميليشيا “دفاع شبوة” التي يقودها نجل منتحل صفة المحافظ المرتزِق عوض بن الوزير، أطلقت النار بشكل عشوائي على المواطنين المحتجين، ما تسبب بسقوط ضحايا.

وتعاني شبوة المحتلّة من انهيار كامل للخدمات على الرغم من استمرار عمليات النهب المنظم وصفقات بيع حقول للنفط والغاز على يد الاحتلال الإماراتي السعوديّ وحكومة المرتزِقة.
مصدر : وكالات
رقم : 1042484
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