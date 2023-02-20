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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 18:37

ايران تدحض ادعاءات جديدة بملف تخصيب اليورانيوم

ايران تدحض ادعاءات جديدة بملف تخصيب اليورانيوم
وأكدت المنظمة انها لم تنتج اليورانيوم بنسبة تفوق الستين بالمئة. كما اعتبرت ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت مكانتها المحايدة بتسريبها معلومات الى الاعلام عن البرنامج النووي للبلاد.

أتى ذلك بعد تقارير صحافية عن اكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب إيران اليورانيوم الى درجة نقاء تصل الى اربعة وثمانين بالمئة طهران تنفي هذه المزاعم وتؤكد انها لم تقم حتى الان بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق الستين بالمئة.

وفي هذا الصدد  أكد المتحدث باسمِ منظمةِ الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي سلمية البرنامج النووي للبلاد واوضح أنّ وجودَ آثارٍ لليورانيوم المخصب بنسبةِ أكثرَ من ستين بالمائة خلالَ عمليةِ التخصيب ليسَ بالأمر الغريب تقنياً ولا يعني بالضرورة أنّ ايران تُخصِّبُ اليورانيومَ بأعلى من نسبة الستين بالمائة معتبرا ان التقرير الصحفي الصادر عن وكالة بلومبيرغ الاميركية يرمي الى التضليل وتشويه الحقائق.

كما انتقد كمالوندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسريبها هكذا معلومات فنية عن قدرات ايران النووية للاعلام الغربي مع انها تعلم جيدا ان هكذا امور تحدث خلال عملية تخصيب اليورانيوم ولو بنسب ضئيلة وقال ان الوكالةَ بهذه الطريقة فَقدتْ مكانتَها المحايدة وأصبحتْ أداةً للابتزاز والضغطِ السياسي على طهران.

ومن جهته اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل انه يجري التخطيط لزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لكنه حذر من تعثر الوضع إذا تصرفت الوكالة بشكل غير فني وغير سياسي فيما اعلنت الاخيرة عبر تويتر إن مديرها العام رافاييل غروسي يجري محادثات مع إيران حول نتائج أنشطة التفتيش الأخيرة وسيطلع مجلس المحافظين بالتفاصيل.

وكانت في وقت سابق أفادت وكالة بلومبيرغ الاميركية بأن وكالة الطاقة الذرية اكتشفت مادة يورانيوم مخصبة بدرجة نقاء تبلغ اربعة وثمانين بالمئة في أحد المواقع الإيرانية واضافت أن المفتشين يحاولون معرفة ما إذا كانت إيران قد وصلت إلى هذه المرحلة عن قصد أم أنه تراكم داخل شبكة الأنابيب المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي.

وقبل ثلاثة اشهر باشرت طهران في انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة ستين بالمئة في منشأتي فوردو ونظنز وضخ الغاز الى اجهزة طرد مركزي جديدة وذلك ردا على قرار اصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
رقم : 1042492
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