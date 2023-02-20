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الاثنين 20 شباط 2023 ساعة 19:27

وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد غدا

وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد غدا
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن "وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان سيقوم بزيارة الى العراق قريبا"، لافتا الى أن "هذه الزيارة تتمحور حول العلاقات الثنائية بين ايران والعراق واستكمالا للمشاورات الاقليمية التي تجريها ايران مع الدول الصديقة والجارة".

وأشار كنعاني إلى ما أعلنه العراق بأنه سيتحاور مع أميركا حول الخلافات الإيرانية الأميركية وموضوع الاتفاق النووي، قائلا، أن "ايران ترحب بالتأكيد بقيام أية دولة بدور بناء في حفظ الاطار العادل فيما يخص الاتفاق النووي والعودة الى تطبيقه والعودة المسؤولة للاطراف اليه، واذا قامت الحكومة العراقية بأداء دور (في هذا المجال) فان ذلك الدور مرحب به من قبلنا ، ونأمل في تبلور الارادة السياسية لدى الجانب الاميركي للعودة الى الاتفاق النووي وان نشهد التوصل لاتفاق".
مصدر : وكالات
رقم : 1042502
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