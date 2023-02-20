الصحة الإيرانية تسجل 8 وفيات و 208 إصابات جديدة بكورونا

وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في أيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس داخل البلاد، بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و566 الفا و803، ومجموع الوفيات 144 الفا و812 حالة.



كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و338 الفا و804 اشخاص.



وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 424 الفا و523 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.