الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 09:50

تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى عمان

تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى عمان
وقالت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار اﻷسد قام اليوم بزيارة عمل إلى سلطنة عُمان حيث كان في استقباله والوفد الرسمي المرافق له في المطار السلطاني الخاص بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وعقد الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة في مسقط بحضور الوفدين الرسميين.

وقال بيان للرئاسة السورية أن “جلالة السلطان جدد تعازيه للرئيس اﻷسد والشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، مؤكداً استمرار بلاده في دعمها لسورية لتجاوز آثار الزلزال وتداعيات الحرب والحصار المفروض على الشعب السوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ عُمان تشعر بالظروف الصعبة التي يعيشها السوريون بسبب هذه العوامل”.

وأكدت الرئاسة السورية أن اﻷسد عبر “عن بالغ شكره لجلالة السلطان وللحكومة والشعب العُماني الشقيق على تضامنهم ووقوفهم مع الجمهورية العربية السورية وإرسالهم المساعدات الإغاثية، مشيراً إلى أنّ الشكر الأكبر هو لوقوف عُمان إلى جانب سورية خلال الحرب الإرهابية عليها”.

كما تناولت المحادثات “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة، وأشار الرئيس اﻷسد إلى أنّ سورية وعُمان تربطهما علاقات ثقة متبادلة وتفاهم قديم وعميق”، بحسب البيان.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، “أيضا تطورات اﻷوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لدعم و تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث اعتبر الرئيس اﻷسد أن عُمان حافظت دائماً على سياساتها المتوازنة ومصداقيتها، وأنّ المنطقة اﻵن بحاجة أكثر إلى دور سلطنة عُمان بما يخدم مصالح شعوبها من أجل تعزيز العلاقات بين الدول العربية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى”.

من جانبه قال سلطان عمان إن “سوريا دولة عربية شقيقة ونحن نتطلع لأنّ تعود علاقاتها مع كلّ الدول العربية إلى سياقها الطبيعي”.

وتلت جلسة المحادثات الرسمية جلسة محادثات مغلقة قبل أن يغادر الأسد والوفد المرافق له مسقط مختتماً الزيارة.
رقم : 1042608
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء موسوي: الجیش الايراني يتبوأ اليوم مكانة مرموقة للغاية
اللواء موسوي: الجیش الايراني يتبوأ اليوم مكانة مرموقة للغاية
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
21 شباط 2023
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
21 شباط 2023
بن غفير يلعب بالنار.. تحذيرات يطلقها الأسرى الفلسطينيون
بن غفير يلعب بالنار.. تحذيرات يطلقها الأسرى الفلسطينيون
21 شباط 2023
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
21 شباط 2023
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
20 شباط 2023
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
20 شباط 2023
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
20 شباط 2023
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
20 شباط 2023
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
20 شباط 2023
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
19 شباط 2023
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
19 شباط 2023
مسؤول عسكري إيراني: طائرة
مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة
19 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية