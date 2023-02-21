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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 10:16

حزب الله: طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي دليل على رفض التطبيع

حزب الله: طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي دليل على رفض التطبيع
ونوهت العلاقات بالموقف الجزائري الشجاع الذي أثمر بالتعاون مع دولة جنوب إفريقيا على اتخاذ هذه الخطوة، وترى فيه تعبيراً صادقاً عن حقيقة الموقف الجزائري الوطني الرافض للتطبيع مع كيان العدو، والذي طالما تميزت به الدولة الجزائرية التي عرفت بدعمها التاريخي القوي للقضية الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانبها والى جانب القضايا العربية المحقة.

واعتبرت أن ما حصل في العاصمة الاثيوبية دليل أكيد على رفض وجود الكيان الصهيوني الغاصب واعتباره جرثومة سرطانية تستحيل الحياة معها وأنها عضو غريب عن جسم المنطقة لا يمكن تقبله، وأن كل محاولات التطبيع القائمة بين بعض الدول العربية وهذا الكيان المجرم ليست سوى سراباً ووهماً لن ترضى بها شعوب أمتنا ولن تكون لها أية نتائج.
رقم : 1042613
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