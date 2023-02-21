أوليانوف: قلق الغرب من برنامج إيران النووي أشبه بـ "دموع التماسيح"

واكد أوليانوف في مقابلة صحفية، أن الملف النووي الإيراني يجب أن يتم التعامل معه دبلوماسيًا ومن دون تهديدات وقال أن قلق الدول الغربية من برنامج إيران النووي أشبه بـ "دموع التماسيح".



*وسائل الإعلام الغربية تحاول تعطيل زيارة غروسي إلى طهران



وفي إشارة إلى تقرير موقع بلومبيرغ أمس الإثنين، والذي ادعى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 84٪ ، قال إن وسائل الإعلام الأجنبية تعمل على تسخين الأجواء بشأن البرنامج النووي الإيراني قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وربما ان ما اعلنته بلومبيرغ يهدف لتعطيل الزيارة المرتقبة لرافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إلى طهران.



وفي وقت سابق ، ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين مجهولين أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجدوا جزيئات بمستوى تخصيب يبلغ 84٪ في إيران.



وأوضح أوليانوف في هذا الصدد: لسوء الحظ ، فإن مثل هذه الامور تحت عنوان "الكشف عن معلومات حساسة" ليست نادرة في وسائل الإعلام. يتم فعل هذا الشيء بشكل أساسي لأسباب سياسية واضحة تجعل الوضع حول إيران وبرنامجها النووي صعبًا.



*بلومبيرغ تعتزم تسخين الأمور قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة



ثم أشار على وجه التحديد إلى تقرير بلومبيرغ وكتب: "حتى الآن ، قررت مصادر بلومبيرغ تسخين الأمور قبل الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة ، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 10 مارس في فيينا. هم يعتزمون ايضا تعطيل خطط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران. لقد أكد رافائيل غروسي مرارًا وتكرارًا على أهمية هذه الزيارة في ظل الوضع الحالي".



*يجب إحياء الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن



وفي إشارة إلى هذه الحالات ، تابع أوليانوف: "من المستحيل التعامل مع" التوابل "التي تضيفها بعض وسائل الإعلام إلى الأمور وتغذي المشاعر. بالنظر إلى حساسية الملف النووي الإيراني ، يجب أن ننتظر استنتاجات الخبراء.



وصرح ممثل روسيا في فيينا: "إذا تحدثنا عن هذا الوضع لخطة العمل الشاملة المشتركة ، فإنه يظهر أهمية إحيائه بسرعة".



*إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فسيتم حل قضية التخصيب من تلقاء نفسها



واعتبر أوليانوف ، إن مصادر الوكالة تظهر "الموقف المنافق للأطراف الغربية في مفاوضات فيينا" لأن "مشكلة تخصيب اليورانيوم ستختفي من تلقاء نفسها إذا تم إحياء الاتفاق النووي".



وشدد ممثل روسيا على الحاجة إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة وقال: "(إذا تم إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة) فإن طهران ستكون قادرة على التخصيب فوق مستوى 3.67 في المائة ؛ كما هو الحال في الواقع ، كان هذا هو الوضع قبل انسحاب الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية في عام 2018.



*مخاوف الغرب بشأن ملف إيران النووي هي دموع التماسيح



وفي إشارة إلى هذه الحالات ، قال: "من المدهش أنه على الرغم من هذه الظروف ، فإن زملائي الغربيين يكررون بلا كلل وعلنا مخاوفهم بشأن توسيع برنامج إيران النووي. يمكن حل هذه المشكلة سلمياً ودبلوماسياً وبدون قصص غير ضرورية ، لذا فإن المخاوف التي تتناثر على الجمهور هي في الواقع مثل دموع التماسيح".



وقال بهروز كمالوندي ، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ردًا على سؤال أحد مراسلي وكالة أنباء فارس ، حول ادعاء بلومبيرغ: "من المؤسف أن يستمر استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاداة سياسية للضغط على جمهورية إيران الإسلامية".



وأشار إلى أن القضية التي اوردتها بلومبيرغ تهدف لتشويه الحقائق وقال: ان ما طرحته الوكالة مع إيران بشأن وجود جزيئات يورانيوم بتخصيب أكثر من 60٪ في مكان اخذ المنتوج امر شائع من خلال أخذ العينات.



كما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: أن وجود جزيئات يورانيوم أعلى من 60٪ في عملية التخصيب لا يعني التخصيب فوق 60٪.