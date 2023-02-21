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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 11:19
الاحتلال يعتقل 22 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في مخيم الفوار، واعتقلت 15 فردا.
ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أشخاص، فيما جرى اعتقال شابين من مخيم "عقبة جبر" في أريحا، واثنين من محافظة "نابلس" الشمالية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1042630
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