المركزي الايراني: التوافقات المصرفية مع الصين سرية ..ولسنا بحاجة لـ "سويفت"

وأوضح " محسن كريمي" على هامش المؤتمر السنوي للمصرفية الالكترونية أمس الاثنين، أن التوافقات المصرفية مع الصين تبقى في اطار السرية ولا توجه للاعلان عن تفاصيل هذا التعاون المصرفي، بسبب امكانية نشوء تحديات لتحقيقه.



وأستطرد أن على ضوء الاتفاق الروسي الايراني في مجال ربط القنوات المالية مع بعضها، لم نعد بحاجة ارسال الرسائل البنكية عبر "سويفت ( جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) .



وأشار أن كافة البنوك في ايران قد اتصلت مع البنوك الاجنبية في روسيا ومصارفها، ولذلك ولتبادل الرسائل البنكية لم يعد الحاجة لسويفت لكونهم يستخدمون الانظمة الوطنية والمحلية.



وشدد مساعد محافظ المركزي الايراني أن شطب الدولار من التعاملات على جدول الاعمال ويمكن القول أنه لسنا بحاجة لسويفت بهذا المجال.