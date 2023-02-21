استشهاد فتى فلسطيني متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في نابلس

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الفتى منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال الأربعاء بتاريخ 8/2/2023 خلال اقتحام قبر يوسف.



ونعت مساجد مخيم بلاطة الشهيد الشوا، ودعت الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثمانه غداً الثلاثاء.



وتصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس مؤخراً، في إطار التهديدات والقرارات المتطرفة الصادرة من وزراء حكومة الاحتلال الفاشية.



وباستشهاد الفتى منتصر الشوا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 51 شهيدًا برصاص واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين؛ بينهم 12 طفلًا وسيدة مُسنة وأسير استشهد داخل سجون الاحتلال.



حركة حماس من جانبها، نعت الشهيد، وتقدمت بالتعزية من ذويه ومحبيه.



وأضافت في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" مساء الاثنين أنها تشدّ على أيدي مقاومينا الأبطال في جبل النار "نابلس"، الذين يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال.



ودعت الشباب وجماهير شعبنا إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى، والنضال والثورة في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المدن والمناطق.