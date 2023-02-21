الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 13:04

نائب حزب الله: المقاومة لن تسكت عن الضغط الأميركي على بلادنا

نائب حزب الله: المقاومة لن تسكت عن الضغط الأميركي على بلادنا
وقال النائب عز الدين خلال افتتاح مشاريع عدة في بلدة كونين الجنوبية، أصابع الإدارة الأميركية هي التي تقف خلف الانهيار الذي وصلنا إليه في لبنان، لا سيما وأن هذه الإدارة تقوم في مشروعها الاستعماري والتسلطي على تخريب وهدم الأوطان، وتخريب منظومة القيم التي نتمسك بها لنبني حضارة من خلالها، فضلاً عن إيجاد الفتن داخل الدول وبين مكوناتها، لتضع يدها على الثروات وعلى كل ما تحتاجه، وهذا الذي فعلته في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا ومصر والسودان والصومال واليمن وفلسطين وغيرهم من الدول.

ولفت إلى أن سماحة السيد حسن نصر الله رسم بالأمس معادلة قائمة على أن اليد التي تريد أن تمتد إلى معاناة أهلنا لزيادة الألم والمآسي والحصار والوصول إلى الفوضى، ستكسر تماما كما حاولت الأيادي التي أرادت أن تمتد إلى سلاح المقاومة قبل سنوات عدة، حيث بقي آنذاك هذا السلاح مقدساً لأجل التحرير، وعليه، فإن هذه المعادلة باتت نافذة، وستنجح في ردع الإدارة الأميركية والأيادي الصهيونية الخبيثة التي تمتد إلى وطننا لتخرب وتمعن فيه فساداً وإفساداً.

وأشار طعمة إلى أن القادة العظماء هم خريجو مدرسة أهل البيت وشيعته، وتعلموا في مدارسهم، وتربوا في أحضان عزتهم وكرامتهم، فما وهنوا يوماً، ولا استكانوا بظالم أو معتدٍ، رغم قلة العدد وخذلان الناصر.
رقم : 1042645
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء موسوي: الجیش الايراني يتبوأ اليوم مكانة مرموقة للغاية
اللواء موسوي: الجیش الايراني يتبوأ اليوم مكانة مرموقة للغاية
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
21 شباط 2023
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
21 شباط 2023
بن غفير يلعب بالنار.. تحذيرات يطلقها الأسرى الفلسطينيون
بن غفير يلعب بالنار.. تحذيرات يطلقها الأسرى الفلسطينيون
21 شباط 2023
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
21 شباط 2023
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
20 شباط 2023
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
20 شباط 2023
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
20 شباط 2023
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
20 شباط 2023
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
20 شباط 2023
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
19 شباط 2023
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
19 شباط 2023
مسؤول عسكري إيراني: طائرة
مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة
19 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية