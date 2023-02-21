نائب حزب الله: المقاومة لن تسكت عن الضغط الأميركي على بلادنا

وقال النائب عز الدين خلال افتتاح مشاريع عدة في بلدة كونين الجنوبية، أصابع الإدارة الأميركية هي التي تقف خلف الانهيار الذي وصلنا إليه في لبنان، لا سيما وأن هذه الإدارة تقوم في مشروعها الاستعماري والتسلطي على تخريب وهدم الأوطان، وتخريب منظومة القيم التي نتمسك بها لنبني حضارة من خلالها، فضلاً عن إيجاد الفتن داخل الدول وبين مكوناتها، لتضع يدها على الثروات وعلى كل ما تحتاجه، وهذا الذي فعلته في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا ومصر والسودان والصومال واليمن وفلسطين وغيرهم من الدول.



ولفت إلى أن سماحة السيد حسن نصر الله رسم بالأمس معادلة قائمة على أن اليد التي تريد أن تمتد إلى معاناة أهلنا لزيادة الألم والمآسي والحصار والوصول إلى الفوضى، ستكسر تماما كما حاولت الأيادي التي أرادت أن تمتد إلى سلاح المقاومة قبل سنوات عدة، حيث بقي آنذاك هذا السلاح مقدساً لأجل التحرير، وعليه، فإن هذه المعادلة باتت نافذة، وستنجح في ردع الإدارة الأميركية والأيادي الصهيونية الخبيثة التي تمتد إلى وطننا لتخرب وتمعن فيه فساداً وإفساداً.



وأشار طعمة إلى أن القادة العظماء هم خريجو مدرسة أهل البيت وشيعته، وتعلموا في مدارسهم، وتربوا في أحضان عزتهم وكرامتهم، فما وهنوا يوماً، ولا استكانوا بظالم أو معتدٍ، رغم قلة العدد وخذلان الناصر.