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الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 13:05

باقري يؤكد على مواصلة التعاون بين إيران وروسيا لمواجهة الأحادية

باقري يؤكد على مواصلة التعاون بين إيران وروسيا لمواجهة الأحادية
والتقى "ألكسندر جروشكو" ، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية ، الذي يزور طهران للتشاور حول القضايا التي تهم البلدين ،مع علي باقري ، المساعد السياسي لوزارة الخارجية الايرانية ، يوم (الاثنين) .

وفي هذا الاجتماع ، تمت مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التطورات في أوكرانيا والقوقاز وآسيا الوسطى وأفغانستان وسوريا والتعاون بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي إشارة إلى أهمية التعددية في العالم ، أكد نائب وزير خارجية روسيا على تطوير التعاون بين الدول المستقلة.

وبينما انتقد إساءة استخدام الدول الغربية لقضايا مثل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، شدد على ضرورة سيادة القانون في التفاعلات بين الدول.

بدوره وصف علي باقري ، في هذا اللقاء ، التعاون بين إيران وروسيا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية بانه يحظى بالاهمية ، واعتبر زيادة التفاعل بين البلدين لضمان السلام والاستقرار في المنطقة وسيادة التعددية بانه امر ضروري .

كما أكد المساعد السياسي لوزارة الخارجية في ايران على ضرورة استمرار التعاون بين إيران وروسيا مع الدول المستقلة الأخرى لتأمين المصالح الوطنية ومواجهة النهج التمييزي والأحادي الجانب.
مصدر : وكالات
رقم : 1042646
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