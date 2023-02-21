الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 شباط 2023 ساعة 13:07
ردا على تصريحات بلينكن..

الخارجية الصينية: أمريكا هي اكبر مصدر اسلحة في حرب اوكرانيا

الخارجية الصينية: أمريكا هي اكبر مصدر اسلحة في حرب اوكرانيا
وجاء ذلك ردا على تصريح أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن "الصين قد تقدم لروسيا دعما قاتلا، وتساعد في نشر الأكاذيب عن بلادنا".

وردا على تصريح بلينكن،أوضح متحدث وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي،يوم أمس،"ليست الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بإبلاغ الصين بما يجب أن تفعله بشأن الأزمة الأوكرانية لأن الولايات المتحدة، وليست الصين، هي من ترسل الأسلحة إلى ساحة المعركة.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي دوري ردا على استفسار ذي صلة، "إننا لن نسمح أبدا بتوجيه أصابع الاتهام، بل والإكراه والضغط من جانب الولايات المتحدة بشأن علاقاتنا مع روسيا".

فيما يتعلق بقضية أوكرانيا، ذكر وانغ أن موقف الصين يركز على دعم محادثات السلام، والمجتمع الدولي يدرك تماما مَن يدعو للحوار ويسعى جاهدا مِن أجل السلام، ومَن يذكي النيران ويؤجج المواجهة.

وحث الجانب الأمريكي على التفكير بجدية في الدور الذي لعبه، والقيام بشيء للمساعدة فعليا في تهدئة الموقف وتعزيز محادثات السلام، والتوقف عن إلقاء اللوم على الآخرين ونشر المعلومات المضللة.

وقال إن الصين ستظل تدعم السلام والحوار بقوة، وستظل تلعب دورا بناء في تخفيف حدة الوضع.

وفي معرض إشارته إلى أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على مرور السنة الأولى على اندلاع الأزمة الأوكرانية، قال وانغ إن الصين ستصدر وثيقة موقف بشأن السعي إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأوضح أن الوثيقة ستعيد التأكيد على مقترحات الرئيس شي جين بينغ المهمة، ما يشمل احترام سيادة جميع البلدان ووحدة وسلامة أراضيها، والتمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل الجد، ودعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حل سلمي للأزمة.

وأضاف أن الوثيقة ستؤكد مجددا أنه لا يجب خوض حرب نووية أبدا، وأنه لا يمكن مطلقا لطرف أن يحقق الفوز في حرب نووية.
مصدر : وكالات
رقم : 1042648
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء موسوي: الجیش الايراني يتبوأ اليوم مكانة مرموقة للغاية
اللواء موسوي: الجیش الايراني يتبوأ اليوم مكانة مرموقة للغاية
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
21 شباط 2023
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
21 شباط 2023
بن غفير يلعب بالنار.. تحذيرات يطلقها الأسرى الفلسطينيون
بن غفير يلعب بالنار.. تحذيرات يطلقها الأسرى الفلسطينيون
21 شباط 2023
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
21 شباط 2023
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
الجلسة الثالثة لمحاكمة عناصر "داعش" الذين نفذوا هجوم شاهجراغ في شيراز
20 شباط 2023
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
کنعاني: مصداقية مؤتمر ميونيخ تعرضت لضربة قوية
20 شباط 2023
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
20 شباط 2023
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
رئيسي: حسابات أميركا والغرب خاطئة في فهم الشعب الإيراني
20 شباط 2023
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
الرد الايراني على ادعاء "بلومبرغ" !
20 شباط 2023
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
كدخدائي: ينتقد تسييس المساعدات لمنكوبي الزلزال في سورية
19 شباط 2023
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
19 شباط 2023
مسؤول عسكري إيراني: طائرة
مسؤول عسكري إيراني: طائرة 'قاهر' ستدخل الخدمة كطائرة مسيرة
19 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" بين سندان الحكومة ومطرقة المعارضة
زعيم بحريني معارض: قمع آل خليفة للشعب يتم بضوء أخضر من أمريكا
ضغوطات أمريكية لـــــ"شرعنة الاستيطان"..ومجلس الأمن يتبنى موقفاً معارضاً
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية